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        Burdur'da yalnız yaşayan yaşlı ve engellilerin ev güvenliği için proje başlatıldı

        Burdur Valiliğince yalnız yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların ev güvenliğinin artırılması ve acil durumlarda hızlı şekilde destek alabilmesi amacıyla "Şehrimde Vefa, Evimde Güven Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Burdur'da yalnız yaşayan yaşlı ve engellilerin ev güvenliği için proje başlatıldı

        Burdur Valiliğince yalnız yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların ev güvenliğinin artırılması ve acil durumlarda hızlı şekilde destek alabilmesi amacıyla "Şehrimde Vefa, Evimde Güven Projesi" hayata geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın talimatları doğrultusunda Burdur Valiliği ve Burdur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan yalnız yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile engelli vatandaşlara destek sağlanacak.

        Proje kapsamında belirlenen vatandaşların evlerine panik butonu, gaz ve duman sensörü ile alarm merkezi panelinden oluşan güvenlik sistemi kurulacak.

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        Sistem sayesinde vatandaşların sağlık sorunları, düşme, yangın, gaz kaçağı ve benzeri acil durumlarda daha hızlı şekilde yardım alabilmesi hedefleniyor.

        Ev içerisinde uygun bir noktaya yerleştirilecek panik butonu, ihtiyaç halinde vatandaş tarafından aktif hale getirildiğinde öncelikle sistemde tanımlı aile yakınlarına bildirim gönderecek. Gerekli görülmesi halinde ilgili destek mekanizmaları devreye sokularak vatandaşın yardım alması sağlanacak.

        Gaz ve duman sensörleriyle de olası gaz kaçağı ve yangın risklerinin erken aşamada tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlanacak.

        Projenin ilk etabında 25 haneye güvenlik sistemlerinin kurulacağı, uygulamanın sonuçları ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kapsamın genişletilerek daha fazla ihtiyaç sahibinin sistemden yararlanmasının sağlanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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