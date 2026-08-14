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        Burdur'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Burdur'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü unsurları ile Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dağarcık köyünde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapıldı.

        Kimlik ve yer tespitinin ardından düzenlenen operasyonla şüpheliler A.E, Y.E.I, B.C. ve İ.T, 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarıyla yakalandı.

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        Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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