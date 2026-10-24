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        Tarlada levye ve pompalı tüfekli kavga; 3 yaralı

        BURDUR'un Yeşilova ilçesinde tarlada levye ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Tarlada levye ve pompalı tüfekli kavga; 3 yaralı

        BURDUR'un Yeşilova ilçesinde tarlada levye ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Çardak köyünde saat 13.00 sıralarında Nihat B. ile tarlada çalışan Veli A. ve babası Mustafa A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat B., Veli A.'nın başına levye ile vurdu. Veli A. da Nihat B.'yi darbetti. Olayın ardından evine giden Nihat B., pompalı tüfekle geri dönüp, Veli A. ile babası Mustafa A.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Veli A., Mustafa A. ve Nihat B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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