50. Yeşil Bursa Rallisi'nde kazanan genç pilot Kerem Kazaz oldu

Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı 50. Yeşil Bursa Rallisi'nde şampiyon 20 yaşındaki pilot Kerem Kazaz oldu.



Bir otelde düzenlenen ödül töreniyle kazanan ekiplere, kupaları takdim edildi. Toplamda 54 ekibin start aldığı ve 44 ekibin tamamlayabildiği rallinin birinciliğini 9 etabın 7'sinde en iyi zamanı kaydeden Team Petrol Ofisi'nden Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre elde etti.



BC Vision Egemot Motorsport takımından Burak Çukurova ve Burak Akçay'ın ikinci olarak podyuma çıktığı rallinin üçüncüsü ise GP Garage My Team'den Uğur Soylu ve Mehmet Akif Yalçın oldu.



Toplam uzunluğu 126,30 kilometre olan Orhaneli-Keles bölgesindeki 9 özel etaptan oluşan rallide, Kazaz-Silvestre çifti, aynı zamanda Sınıf 2, Power Stage ve Genç Pilotlar Birinciliklerini de kazanırken, Team Petrol Ofisi de takımlar birinciliğinin sahibi oldu.



Rallinin iki çeker ve Sınıf 4 birincisi Berkay Erdoğan ve Muhammed Mataracı ekibi olurken, ekip aynı zamanda Remed Özel Ödülü'nü de kazandı.



Sınıf 3'te Hüseyin Çetmen ve Soner Çevik, Sınıf 5'te Uğur Kaban ve Melih Uygun birinciliğe ulaştı. Sınıf N'de de Sevgi Aktürk ve Begüm Uludağ lider olurken, Aktürk-Uludağ ekibi aynı zamanda kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birinciliklerini kazandı.



Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Ömer Güneş ve Sevi Akal birinciliği kazanırken, ekip aynı zamanda Kategori 3 birinciliğinin de sahibi oldu.



Kupada ev sahibi ekip Hakan Ertarman ve Yasin Tomurcuk ikinci ve Kategori 2 birincisi olurken, Orçun Nural ve Süleyman Terzioğlu da üçüncü ve Kategori 4 birincisi olarak finişe ulaştı.



Levent Acar ve Serhat Sertepe ekibi Kategori 1 birinciliğini elde ederken, kadın pilotlar birincisi Candan Erim, kadın co-pilotlar birincisi de Sevi Akal oldu.



Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası, 22-23 Ağustos tarihlerinde Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilecek dördüncü ayak Kapadokya Rallisi ile devam edecek.

