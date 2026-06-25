ABD'li kalp hastası Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi

ABD'de yaşayan 49 yaşındaki Shakeela Noori, aort kapağı daralması şikayetiyle geldiği Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Noori'ye, ABD'de göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede aort kapağı daralması teşhisi konuldu.



ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde tedavi imkanlarını araştıran Noori'ye eşinin arkadaşı, Bursa Şehir Hastanesi'ni tavsiye etti.



Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman ve ekibi tarafından ameliyata alınan Noori, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahraman, yüksek teknoloji ve ekip deneyimi gerektiren bir operasyonu başarıyla tamamladıklarını belirtti.



Hastanın operasyon için farklı ülkeler arasından Türkiye'yi tercih ettiğine dikkati çeken Kahraman, şunları kaydetti:



"Hastamıza göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleriyle orada yapılan tetkiklerinde aort kapağında ciddi darlık tespit edilmiş. Biz de yaptığımız tetkik ve taramalarda buna ek olarak aortunun da geniş olduğunu tespit ettik. Yaptığımız kalp anjiyosunda kalp damarlarının temiz olduğunu gördük. Bunun üzerine hastamıza elektif şartlarda bir operasyon planladık. Operasyonda yaşı itibarıyla mekanik kalp kapağını tercih ettik, genişlemiş olan aort dokusunu daralttık. Operasyon yaklaşık 3 saat civarı sürdü. Çok iyi geçti."



- "Sağlık ekibi bize çok fazla yardımcı oldu"



Noori'nin eşi Anwar Najeemi de hastalığın teşhisiyle büyük korku yaşadıklarını anlattı.



Türkiye'deki arkadaşının tavsiyesiyle buraya geldiklerini belirten Najeemi, şöyle devam etti:



"Sistemi ve doktoru araştırdık. Nail Kahraman ve çalışmaları hakkında çok fazla olumlu geri bildirim gördük. Her şey çok kolay geçti. Sağlık ekibi bize çok fazla yardımcı oldu. Gerçekten çok iyi ve candan insanlar. Eşim şu an kendisini tamamen normal, sağlıklı bir insan gibi hissettiğini söylüyor. Benim benzer durumları yaşayan ailelere tavsiyem, bu tür durumları olabildiğince geciktirmeden çözüme kavuşturmalarıdır."

