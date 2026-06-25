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        Bursa'nın fethinin 700. yılına özel besteler dinleyiciyle buluşacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması'nda dereceye giren eserler, Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında seslendirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Bursa'nın fethinin 700. yılına özel besteler dinleyiciyle buluşacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması'nda dereceye giren eserler, Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında seslendirilecek.


        Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenecek festival, sergilerden konserlere, sahne sanatlarından atölyelere, gastronomi etkinliklerinden geleneksel el sanatlarına uzanan geniş programıyla ziyaretçilerini kültür, sanat ve lezzet dolu bir yolculuğa davet edecek.

        Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı anısına, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı başkanlığında, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Dr. Timuçin Çevikoğlu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanatçısı Yusuf Kayya ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Kağan Ulaş'ın jüri üyeliğini yaptığı Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması düzenlendi.

        Festival kapsamında, yarışmada dereceye giren eserler 3 Temmuz saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek gala konserinde ilk kez seslendirilecek.

        Programda, dereceye giren bestecilere ödülleri takdim edilecek.

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