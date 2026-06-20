Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Ani kalp durmaları için üretilen yerli cihaz, ambulans gelene kadar hayat kurtaracak

        Ani kalp durmaları için üretilen yerli cihaz, ambulans gelene kadar hayat kurtaracak

        Bursa'da insan yoğunluğunun bulunduğu 4 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, ani kalp durmasında tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Ani kalp durmaları için üretilen yerli cihaz, ambulans gelene kadar hayat kurtaracak

        Bursa'da insan yoğunluğunun bulunduğu 4 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, ani kalp durmasında tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede kullanılacak.

        Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla üretilen OED cihazları, ani kalp durmaları vakalarında, acil müdahale ekipleri gelene kadar geçen kritik sürede vatandaşların hızlı müdahale etmesine imkan sunuyor.

        Cihaz, hastanın kalp ritmini geri getirebilmek için sesli komutlarla yönlendirme yapabiliyor. Bu sayede, ilk yardım eğitimi olmayan kişiler de bu cihazı kullanabiliyor.

        Bursa'da, İl Sağlık Müdürlüğünce kentte insan yoğunluğunun bulunduğu 4 noktaya yerleştirilen OED cihazı, rahatsızlanan kişilere ilk müdahalede etkin rol üstlenecek.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin, AA muhabirine, ani durumlarda kalbin çalışmasının devamını sağlayacak cihazın hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

        Kalabalık alanlarda, hastane dışında, tıbbi hizmetin uzak olduğu noktalarda insan hayatını kurtarabilmek adına cihazın kentte 4 noktaya yerleştirildiğini belirten Çetin, "Medeniyetimizin kodları olan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mottosu artık hastane dışında kendini gösterir hale geldi. Bu cihazların kullanımını yaygınlaştırdıkça buralarda meydana gelen tatsız olaylarla ilgili ciddi önlem alıp ciddi bir hayat kurtarma şansımız olacak. Bu yüzden mutluyuz." diye konuştu.

        Kalple ilgili rahatsızlıklarda her geçen dakikanın önemli olduğunu, OED cihazının da buna yönelik tasarlandığını anlatan Çetin, "Burada birinin düşüp bayıldığını varsayalım. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu durumda ambulans çağırmamız gerekecek. Ambulans gelene kadar çok kritik bir zaman var. Bu insan nefes alıyor mu, kalbi atıyor mu bilmiyoruz. Ekip gelene kadar o kişinin kalbinin atmaya devam etmesi lazım. Cihazı, teknik olarak herkesin kullanması mümkün. Herkesin kullanımına müsait." ifadesini kullandı.

        - "Erken verilen şok hayatta kalma şansını ciddi anlamda artırıyor"

        Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi Sorumlusu Sevilay Ayaz da cihazın kullanımının kolay olduğunu anlattı.

        Ayaz, OED'nin kullanımına ilişkin, "Cihazı açtığınızda içerisinden 2 ped çıkıyor. Yapıştıracağınız yerler zaten görsellerle gösteriliyor. Cihazı açtıktan sonra gücü açıp kabloları yerine takıyoruz. Pedleri hastanın göğsüne yapıştırdıktan sonra kimse hastaya dokunmuyor. Bu sırada cihaz hastanın kalp ritmini kontrol ediyor. Bazen şok verilebilir, ritim görünüyor." dedi.

        İlk yardım eğitimi bilmeyen kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması halinde cihazın nasıl çalıştırılacağına dair ilgili personelden yardım alabileceğini söyleyen Ayaz, cihazın güvenilirliği konusunda tereddüt edilmemesi gerektiğini aktardı.

        Ayaz, cihazların daha da yaygınlaştırılacağını dile getirerek, "Ambulans gelene kadar geçen zamanda erken dönemde verilen şok hastanın hayatta kalma şansını ciddi anlamda artırıyor. Onun hayata tutunmasını sağlıyor. Havaalanı, stadyum, belki site içlerine kadar bu cihazların yerleştirileceği aşamalar olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        Benzer Haberler

        Bursa ve çevre illerde YKS heyecanı yaşanıyor
        Bursa ve çevre illerde YKS heyecanı yaşanıyor
        Yanlış sınav yerine giden adayı motosikletli trafik polisi yetiştirdi
        Yanlış sınav yerine giden adayı motosikletli trafik polisi yetiştirdi
        Uludağ'da 3 kişinin yangında öldüğü otelde 450 gün sonra keşif; yangın spri...
        Uludağ'da 3 kişinin yangında öldüğü otelde 450 gün sonra keşif; yangın spri...
        Bursa'da YKS öncesi sessizlik ve huzur denetimi
        Bursa'da YKS öncesi sessizlik ve huzur denetimi
        Bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bursa'da feci kaza: 4 yaralı
        Bursa'da feci kaza: 4 yaralı