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        Bursa ve çevre illerde YKS heyecanı yaşanıyor

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Bursa ve çevre illerde YKS heyecanı yaşanıyor

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Bursa'da TYT'de ter dökecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi.

        Adaylar, sınav giriş kağıtları, kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara yönlendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik yoğunluğu oluşmaması için önlem aldı.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de adaylar sabah erken saatlerde sınava girecekleri Fadime Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önüne geldi.

        Adayların okula girişi sırasında yakınları okul bahçesinden çıkarıldı.

        Adaylar, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona alındı, yakınları ise okul önünde bekledi.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de merkez Altıeylül ilçesinde bulunan General Kemal Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, kimlikleri ile sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

        Sınava girecekler, üst araması yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi.

        Adayların yakınları, dışarıda kalabalık oluşturdu.

        - Bilecik

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yerleşkesi'ne erkenden gelen adaylar, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salonlara alındı.

        Bazı adaylar, kapıların kapanmasına 1 dakika kala sınava yetişti.

        Adayların yakınları, kapıların önünde bekleyip dua etti.

        - Çanakkale

        Çanakkale'de sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, görevlilerin kontrolü sonrası içeri alındı.

        Sınav saatine dakikalar kala gelen öğrenciler koşarak merkeze giriş yaparken, veliler kapı girişinde bekleyişlerini sürdürdü.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için önlem aldı.

        - Kütahya

        Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenciler ve aileleri büyük heyecan yaşadı.

        Atatürk Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

        Sınav öncesinde okul bahçesi ve çevresinde yoğunluk oluşurken, öğrencilerin yakınları da okul dışında bekleyerek heyecana ortak oldu.

        - Yalova

        Yalova'da YKS için belirlenen okullara gelen öğrenciler, yapılan kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

        Emniyet ve jandarma ekipleri, sınavın sorunsuz şekilde geçmesi için okul içinde, bahçe ve çevrelerinde kontrollerini sürdürdü.

        Heyecanla sınav sonunu beklemeye başlayan aileler, okul etrafındaki gölgelik alanlarda çocuklarının başarılı olması için dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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