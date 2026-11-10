Atatürk, vefatının 88'inci yılında Nilüfer'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88'inci yılında Nilüfer'de düzenlenen törenlerle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini hatırlatarak Nilüfer'den dünyaya zeytin dalı uzattıklarını söyledi.

Nilüferliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında andı. 10 Kasım sabahı Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ahmet Eren Memiç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydandaki törenle eş zamanlı olarak Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet Binası'nda da anma programı gerçekleştirildi. Meydandaki program, Nilüfer Belediyesi çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'te alanı dolduran Nilüferliler iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

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"Nilüfer'den Dünyaya bir zeytin dalı uzatıyoruz"

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Şadi Özdemir, Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında saygı, sevgi ve özlemle andıklarını söyledi. Nilüfer'de çocukların umutla büyümesi, gençlerin özgürce düşünmesi ve kadınların eşit haklarla güven içinde yaşaması için özgür bir kent inşa ettiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, şöyle konuştu: "Sanatın, bilimin ve dayanışmanın kenti için ve en önemlisi çağdaş bir ülke için mücadele ediyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını hedef alan her girişimin karşısında da kararlılıkla duruyoruz. Büyük Önderimiz Atatürk; Nilüfer'in her bir ferdi senin değerlerinle yetişir, senin değerlerinle yaşar. Nilüferliler insana, hayvana ve doğaya; kısacası yaşama değer verir." Bu yılki anmada Nilüfer'den dünyaya bir barış mesajı vermek istediklerini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Ölümsüz fikirlerini yaşatırken ‘Yurtta barış, dünyada barış' ilkeni şiar ediniyoruz. Barışın ve kardeşliğin değerini bir kez daha hatırlatıyoruz. Senin gösterdiğin yolda, Nilüfer'den dünyaya bir zeytin dalı uzatıyoruz. Fikirlerin bize yol göstermeye, kurduğun Cumhuriyet hepimize umut olmaya devam ediyor. Sana söz veriyoruz; barışın kenti Nilüfer'de emanetine sahip çıkacağız. Cumhuriyeti yaşatacağız. Seni minnetle, saygıyla ve sonsuz özlemle anıyoruz" dedi.Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı. Nilüfer Belediyesi Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri de hazırladıkları çiçekleri anıta koyarak Atatürk'e saygılarını sundu. Törene katılan vatandaşlar ise barışın ve sonsuzluğun simgesi olan zeytin dallarını anıta bıraktı.

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Meydanda gece boyu saygı nöbeti

10 Kasım sabahındaki resmi tören öncesinde YENİ Parti Nilüfer Gençlik Kolları ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda "10 Kasım Atatürk'ü Anma Yürüyüşü ve Saygı Nöbeti" düzenlendi. Gece boyu süren nöbette Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ahmet Eren Memiç, YENİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar, sabahki törene kadar meydanda saygı nöbeti tuttu.