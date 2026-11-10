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        Sadağı Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

        Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırlarında bulunan Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı, sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Sadağı Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

        Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırlarında bulunan Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı, sonbahar renklerine büründü.

        Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020'de "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen kanyonda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kanyon, ziyaretçilerine Uludağ'ın temiz havasını, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünen doğasıyla güzel manzaralar sunuyor.

        Bursa'ya 47, Orhaneli ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki kanyonda ziyaretçileri, yüksekliği 70 metreyi bulan kayalar karşılıyor.

        Yaklaşık 1,7 kilometrelik yürüyüş parkuru bulunan 12 kilometrelik kanyon, eşsiz güzelliğe büründüğü sonbaharda dronla havadan görüntülendi.

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        Kanyonda ayrıca "Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı Ekoturistlerle Buluşuyor" adlı projesi kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) finansmanıyla yapılan tanıtım merkezi binası, 6 kameriye, 4 ahşap köprü, biyolojik çalışma merkezi ve merdiven yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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