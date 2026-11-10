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        Atatürk İznik'te saygıyla anıldı

        Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde İznik'te düzenlenen törenlerle saygı, minnet ve özlemle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Atatürk İznik'te saygıyla anıldı

        Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde İznik’te düzenlenen törenlerle saygı, minnet ve özlemle anıldı.

        10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı kapsamında Eski Hükümet Konağı Alanı’nda bulunan Atatürk Anıtına, İznik Kaymakamı Arif Karaman ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta çelenk sundu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte İznik’te hayat durdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk Bayrağı yarıya indirildi. İlçe genelinde vatandaşlar ve araç sürücüleri de bulundukları yerde saygı duruşuna katıldı.

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        Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından anma programı İznik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda devam etti. Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet’in kuruluşundaki liderliği bir kez daha hatırlanırken, Türk milletine bıraktığı değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

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