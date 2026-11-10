Makine ihracatçıları için kurallar değişiyor BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler: "Yeni düzenlemelere zamanında uyum sağlamak kritik önemde"

Avrupa Birliği pazarına makine ihraç eden firmalar için yeni bir süreç başlıyor. 20 Ocak 2027’de uygulanmaya başlanacak Makine Tüzüğü, üreticilere makine güvenliğinin yanı sıra yazılım, siber güvenlik ve teknik belgelendirme alanlarında yeni yükümlülükler getiriyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), makine imalatçılarını yakından ilgilendiren düzenlemeyi sektör temsilcileriyle birlikte değerlendirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler, yeni kurallara zamanında uyum sağlamanın Bursa’nın Avrupa pazarındaki rekabet gücü açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

BTSO Akademi kapsamında düzenlenen "Yeni Makine Tüzüğü (2023/1230/EU) Eğitimi", makine imalat sektörünün temsilcilerini ve alanında uzman isimleri bir araya getirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler ve Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İğrek’in açılış konuşmalarını yaptığı programın moderatörlüğünü Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri Zühtü Bakır üstlendi. TSE MTC 178 Makine Emniyeti Ayna Komite Başkanı ve SafeAssist Genel Müdürü Necmi Türer ise yeni düzenlemeyle birlikte değişen teknik gereklilikler, üreticilerin sorumlulukları ve uyum süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi.

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"Rekabetin şartları değişiyor"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler, makine sektörünün Türkiye’nin üretim gücü, teknolojik gelişimi ve ihracatı açısından stratejik bir yere sahip olduğunu söyledi. Bursa’nın güçlü üretim altyapısı, mühendislik birikimi ve yetişmiş insan kaynağıyla Türkiye’nin önde gelen makine üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Güler, sektörün ihracat performansına dikkat çekti. Türkiye’nin makine ihracatının 2026 yılının ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 21,3 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Güler, "Kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatımızın 8,7 dolara yükselmesi, katma değerli üretim kapasitemiz açısından da önemli bir gösterge. Ancak bugün küresel pazarlarda güçlü bir konuma ulaşmak için kaliteli üretim ve rekabetçi fiyat tek başına yeterli değil. Ürün güvenliği, uluslararası standartlara uyum, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik de rekabetin temel unsurları arasında yer alıyor." dedi.

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"Avrupa pazarındaki gücümüzü korumalıyız"

Avrupa Birliği’nin yeni Makine Tüzüğü ile sektörde önemli değişikliklerin hayata geçirileceğini belirten Güler, bu sürecin özellikle Avrupa ile güçlü ticari ilişkileri bulunan Bursalı üreticiler açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Güler, "Yeni düzenleme, makine güvenliği ve risk değerlendirmesinin yanı sıra yazılım güvenliği, dijital dokümantasyon, uygunluk değerlendirme süreçleri ve siber tehditlere karşı alınacak önlemleri de kapsıyor. Avrupa pazarlarıyla güçlü ticari ilişkileri bulunan Bursa sanayimiz açısından bu düzenlemelere zamanında uyum sağlamak büyük önem taşıyor. Çünkü uluslararası standartlara uyum, firmalarımızın küresel pazarlardaki konumunu güçlendirirken yeni iş birliklerinin ve ihracat fırsatlarının da önünü açacaktır." diye konuştu.

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"Üyelerimizi değişen şartlara hazırlıyoruz"

BTSO olarak üyelerin değişen üretim şartlarına ve uluslararası mevzuata hazırlanmalarını desteklediklerini kaydeden Güler, "Firmalarımızın rekabet gücünü koruyabilmesi, küresel pazarlardaki gelişmeleri doğru okuyabilmesine ve değişen şartlara zamanında karşılık verebilmesine bağlı. BTSO Akademi kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu eğitimle üyelerimizin güncel mevzuata erişimini kolaylaştırıyor, teknik bilgi ve yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Bu programın da makine üreticilerimizin yeni yükümlülükleri doğru değerlendirmelerine ve uyum sürecini sağlıklı biçimde yönetmelerine katkı sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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"Düzenleme yeni fırsatlar da barındırıyor"

Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İğrek, Avrupa makine sanayisinin küresel rekabet, dijitalleşme, yazılım ve yapay zekâ alanlarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda yeni arayışlara yöneldiğini söyledi. Türkiye’nin Avrupa makine sanayisi için güçlü bir üretim ortağı olduğunu belirten İğrek, yeni düzenlemelerin Türk üreticiler açısından fırsatlar da sunduğunu ifade etti. İğrek, "Biz esnek, yetenekli ve dinamik bir ülkeyiz. Bu özelliklerimizi üretimimize hızlı şekilde entegre ederek rekabetçilikte yeni fırsatlar yakalamalıyız. Siber güvenlik, yazılım güvenliği ve veri güvenliği gibi konuların önem kazanması, Avrupa pazarındaki rekabet gücümüzü korumamız açısından önemli. Makine sektöründe Avrupa’nın dördüncü büyük üreticisiyiz. Bu konumumuzu sürdürebilmek için yeni düzenlemelere uyum sağlamalı ve rekabetçiliğimizi korumalıyız." diye konuştu.

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"Teknik mevzuata uyum ticaretin önünü açıyor"

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri Zühtü Bakır, makine imalat sektörünün dünya ticaretinin ve imalat sanayisinin temel alanlarından biri olduğunu belirterek Bursa’nın Türkiye makine sektöründeki güçlü konumuna dikkat çekti. MAKFED’in 34 dernek ve yaklaşık 3 bin üyeyi temsil ettiğini ifade eden Bakır, Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyumun Türkiye’nin dış ticareti açısından taşıdığı önemi vurguladı. Bakır, "Türkiye’nin dış ticaretinin yaklaşık yüzde 60’ını Avrupa kıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle Avrupa Birliği teknik mevzuatının uygulanması, ürünlerin serbest dolaşımı ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmemiz açısından büyük önem taşıyor." dedi.

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"Standartların belirlenmesinde Türkiye daha etkin olmalı"

TSE MTC 178 Makine Emniyeti Ayna Komite Başkanı ve SafeAssist Genel Müdürü Necmi Türer ise uluslararası standartların hazırlanmasında Türk sanayicilerinin ve mühendislerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Standartların oluşturulduğu komitelerde ülkelerin üretim birikimlerini ve sektörel ihtiyaçlarını doğrudan sürece taşıyabildiğini belirten Türer, "Uluslararası standart komitelerinde sanayicilerimizin ve mühendislerimizin daha aktif yer alması gerekiyor. Çünkü bu komitelerde ülkeler ve uluslararası şirketler kendi sanayilerinin birikimlerini ve ihtiyaçlarını standartlara yansıtabiliyor." ifadelerini kullandı. Programın devamında Necmi Türer, yeni Makine Tüzüğü’nün mevcut düzenlemelerden ayrılan yönlerini, üreticilerin karşılaşacağı yeni teknik yükümlülükleri ve uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kapsamlı bir sunumla anlattı. Eğitim, sektör temsilcilerinin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.