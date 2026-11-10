İbrahim Özhan: "Atatürk'ün en büyük mirası, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleyen bir Türkiye idealidir"

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Mesajında Atatürk'ün yalnızca bağımsızlık mücadelesine önderlik eden büyük bir komutan değil, aynı zamanda geleceğe yön veren fikirleriyle çağları aşan bir devlet adamı olduğunu vurgulayan İbrahim Özhan, şu ifadeleri kullandı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, imkansızlıklar içinde verilen kurtuluş mücadelesine önderlik ederek bağımsız ve özgür bir ülkenin temellerini atmış, Cumhuriyetimizin ilanıyla milletimize kendi geleceğini belirleme iradesini kazandırmıştır.

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Atatürk'ü anlamak, sadece geçmişte yaptıklarını hatırlamak değil, ortaya koyduğu akılcı düşünceyi ve çağdaşlaşma hedefini bugünün şartlarında da yaşatabilmektir. Onun en büyük mirası; bilimi ve aklı esas alan, üreten, sorgulayan ve her alanda ilerlemeyi hedefleyen bir Türkiye idealidir.

Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, ülkemizi ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha ileriye taşımak, çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır.

Bursa Ticaret Borsası olarak bizler de Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, üretimi, girişimciliği, ticareti ve ekonomik gelişimi desteklemeyi ülkemize karşı önemli bir sorumluluk olarak görüyor, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu sorumluluğu daha büyük bir kararlılıkla yerine getirmek için çalışıyoruz.

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Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."