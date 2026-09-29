Baba oğul Bursa itfaiyesinde omuz omuza görev yapıyor

SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda çalışan Halil Şahin ile çocuk yaşta itfaiye araçlarına duyduğu merakın ardından babasının mesleğini seçen oğlu Ahmet Şahin, mesleklerini aynı kurumda sürdürüyor.

Halil Şahin (52), çevresinin tavsiyesi üzerine 1998'de Bursa itfaiyesinde şoför olarak çalışmaya başladı.

Babasından etkilenen ve küçük yaşta itfaiye arabalarına duyduğu merakın ardından Ahmet Şahin (31) de Bursa'daki Tophane Endüstri Meslek Lisesi İtfaiyecilik Bölümü'nü tercih etti.

Lise eğitiminin ardından Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nü bitiren Ahmet Şahin, 2016'da Bursa itfaiyesinde göreve başladı.

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Baba oğul, sevdikleri mesleği birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "İtfaiyecilik güzel bir meslek, herkese tavsiye ediyoruz"

Baba Halil Şahin, AA muhabirine, oğlunun ufak yaşlarda sık sık itfaiyeye geldiğini söyledi.

Oğlunu bu mesleği seçmesi konusunda yönlendirdiğini belirten Şahin, "Bir de o zaman lisede ilk defa itfaiyecilik bölümü açılmıştı. O zaman 'sen itfaiye bölümünü oku' dedim hatta ilk mezunlardan kendisi. Sonra işte nasip buradaymış." dedi.

Şahin, baba-oğul beraber çalışmanın güzel olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İtfaiyecilik kutsal bir meslek. İnsanların evi yanıyor, evi terk edip kaçıyor. İtfaiyeciler giriyor. Adam malını bırakıyor kaçıyor ama biz onun malını kurtarmak için fedakarca mücadele ediyoruz. İnsan mutlu oluyor. Beraber işe gidip geliyorsun, nöbete beraber gidip beraber geliyorsun. Mutlu oluyorsun oğlunla. İtfaiyecilik güzel bir meslek, herkese tavsiye ediyoruz."

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- "Hayallerimizin mesleğini yapıyoruz"

İtfaiye eri oğul Ahmet Şahin de 10 yıldır bu şanlı mesleği yapmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Çocukluğunun itfaiyede geçtiğini ifade eden Şahin, "İtfaiye arabalarına olan merakım vardı, beni cezbetti. Bu mesleği seçmemde babamın çok büyük bir etkisi var. Hayallerimizin mesleğini yapıyoruz." diye konuştu.

Şahin, baba mesleğini yapmanın çok güzel bir duygu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şimdi dışarıdan baktığın zaman baba mesleği mesela oto tamiri, kuaförlük oluyor ama itfaiyecilik çok güzel bir meslek. Bir hayat kurtarmak, bir insanın, hayvanın canına dokunmak çok güzel bir şey. Bir de babadan oğula geçen bir şey, daha da gurur verici oluyor. İlk işe başladığım sene beraber bir daire yangınına gitmiştik. Ben tüpümü, kaskımı taktım, içeri girecekken babam arkamdan omzumdan tutup 'nereye gidiyorsun?' demişti, unutamadığım anlardan bir tanesi oydu."

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Çevresindeki herkese itfaiyeciliği tavsiye ettiğini dile getiren Şahin, tavsiyesi üzerine pek çok insanın da bu mesleği seçtiğini anlattı.

Şahin, 3 yaşındaki kızının da büyüyünce bu mesleği seçmesini istediğini belirterek, "Milletin kaçtığı yere sen koşarak giriyorsun. Yani gerçekten çok kutsal bir meslek. Babadan oğula, oğuldan toruna bir şekilde ilerletmesini isterim." dedi.

Küçükken babasının itfaiye arabasıyla mahalleye geldiğini ve kendisinin de çok heyecanlandığını anlatan Şahin, "Babam yangın dönüşlerinde itfaiye araçlarıyla eve uğrardı. Sokağa siren çalarak girerdi, bütün mahalleyi ayağa kaldırırdı. Biz çocuklar olarak hep arkasından koşardık." ifadesini kullandı.