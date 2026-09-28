Keles'te oryantiring çalışmaları başladı

Bursa'nın Keles ilçesinde, çocuk ve gençlerin doğayla iç içe spor yapmasını sağlamak amacıyla Keles Gençlik Spor Kulübü bünyesinde oryantiring çalışmaları başlatıldı.

Keles Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'nun destekleriyle başlatılan çalışmalar kapsamında çocuk ve gençlerin farklı spor branşlarıyla tanışması, düzenli antrenman yapması ve yarışmalarda ilçeyi ve Bursa'yı temsil etmesi hedefleniyor.

Doğal yapısı, ormanlık alanları, vadileri, yamaçları ve engebeli arazileriyle öne çıkan Keles, oryantiring sporunun gerektirdiği farklı arazi koşullarını bir arada barındırıyor.

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Harita ve pusula yardımıyla belirlenen hedeflerin doğru sırayla ve en kısa sürede bulunmasına dayanan oryantiring, sporcuların fiziksel becerilerinin yanı sıra yön bulma, dikkat, hızlı karar verme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Keles'teki doğal alanlarda gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcuların harita okuma ve yön bulma becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra doğayla iç içe vakit geçirmeleri de sağlanıyor.

Bu çalışmaların ardından ilçede oryantiringe yönelik ilginin artırılması ve yeni sporcuların yetiştirilmesi amacıyla kulüp bünyesinde çalışmalar başlatıldı.

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Keles Gençlik Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcular, düzenli antrenmanlarla kulüp ve okullar arası yarışmaların yanı sıra Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyor.

Sporcuların kasımda Düzce'de, martta Gaziantep'te ve haziranda Tekirdağ'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası yarışlarında Keles ve Bursa'yı temsil etmesi planlanıyor.

Antrenmanlar, Milli Takım Antrenörü Tarık Şeker ile Davut Zeki Akpınar Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Fikret Bayram tarafından yürütülüyor.

Çalışmalarda sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra harita okuma, yön bulma, dikkat, hızlı karar verme, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

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Kulüp bünyesinde yürütülen çalışmalarla Keles'te oryantiring branşının yaygınlaştırılması ve Türkiye şampiyonalarında derece elde edebilecek sporcuların yetiştirilmesi amaçlanıyor.