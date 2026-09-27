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        Türkiye-İtalya maçına doğru

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Türkiye'nin iyi bir takım olduğunu ve yarın iyi bir oyun olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Türkiye-İtalya maçına doğru

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Türkiye'nin iyi bir takım olduğunu ve yarın iyi bir oyun olacağını söyledi.

        Mancini ve orta saha oyuncusu Sandro Tonali, karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

        İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye maçına 10 oyuncu getirmeme kararını baştan aldıklarını söyledi. Taktik olarak Türkiye karşısında bir değişiklik yapmayı düşünmediğini ifade eden Mancini, bir gazetecinin taraftarların takıma tepki gösterdiğini hatırlatması üzerine de "Taraftarlar mutsuz olabilir. Tepkilerini anlıyorum. Bunları değiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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        Mancini, Türkiye'nin gerçekten iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Türkiye, Dünya Kupası'ndan elenmeyi hak etmedi. Çok iyi oyuncuları var. Montella takımı daha da iyileştirdi ve kaliteli bir takım haline getirdi. Nasıl bir oyun oynayacağımızı yarın göreceğiz. Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Tek ihtiyacımız olan şey bu. Yarın iyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Biz çok değişik bir taktikle maça çıkmayacağız. Çok farklılık göremeyeceksiniz. Moise Kean'in oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil. Yarın durumunu değerlendireceğiz."

        - "Takım olarak biraz daha zamana ihtiyacımız var"

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        Futbolun günümüzde gerçekten daha zor olduğunu belirten İtalyan futbolcu Tonali, Dünya Kupası'na katılamamalarının kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

        Belçika'nın çok iyi bir takım olduğunu ve oynadıkları maçın zor geçtiğini anlatan Tonali, "Deneyimli oyuncular olarak daha fazla varlık göstermemiz gerekiyor. Takım olarak biraz daha zamana ihtiyacımız var. O maçtan öğrendiğimiz şeyler var. Bu formayı taşımak kolay değil. Genç oyunculara daha hafif davranmamız gerekiyor. Herkesin onlara yardım etmesi gerekiyor. Geçmişi unutup, yarınki 90 dakikaya odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        Tonali, bir gazetecinin, "Türkiye Süper Ligi'nin gelişimini nasıl değerlendiriyorsun ve ileride Türkiye'de seni izleme şansımız olur mu?" sorusuna, "Daha önce geleceğimle alakalı böyle bir şey düşünmedim. Türkiye'ye daha iyi oyuncular ve yıldızlar katılıyor. Çok fazla oyuncunun burada oynamak istediğini görüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda da özellikle Türkiye'deki maçlarda çok zorlandık. Burası hakkında geleceğim için daha önce bir şey düşünmedim." cevabını verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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