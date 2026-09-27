Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
Giriş: 27.09.2026 - 17:36 Güncelleme:
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Türk Hava Yolları: Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz)
Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç)
Setler: 25-21, 25-21, 25-17
Süre: 82 dakika
BURSA
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