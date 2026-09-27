A Milli Futbol Takımı, Bursa'da konaklayacağı otele yerleşti
UEFA Uluslar A Ligi'nde yarın İtalya ile yapacağı 1. Grup ikinci maçı için Bursa'ya gelen A Milli Futbol Takımı, konaklayacağı otele yerleşti.
UEFA Uluslar A Ligi'nde yarın İtalya ile yapacağı 1. Grup ikinci maçı için Bursa'ya gelen A Milli Futbol Takımı, konaklayacağı otele yerleşti.
Kara yoluyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden Bursa'ya gelen ay-yıldızlı kafile, bugün yapacağı antrenman öncesi konaklayacağı otele yerleşti.
Güvenlik önlemleri altında otele gelen takım otobüsünü taraftarlar karşıladı.
Milli takım, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de yapacağı antrenmanla İtalya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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