Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik), 2026-2027 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına 21 Eylül'de başladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, rekolte beyan alımları 23 Ekim'de mesai saati bitiminde sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, üreticilerin gerçek üretim miktarını esas alan beyanda bulunmasının, yeni sezon alım ve kapasite planlamasının sağlıklı yapılabilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

2026 yılı zeytin rekoltesinin belirlenmesine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonundaki saha çalışmalarının 28 Temmuz'da başlatıldığı bilgisini veren Yıldız, "Marmarabirlik de faaliyet bölgesindeki ortaklarından rekolte beyanlarını almaya başladı. Rekolte beyanları, Marmarabirlik'in yalnızca ürün alım miktarının değil, sezon boyunca ihtiyaç duyacağı depolama, işleme, lojistik ve finansman kapasitesinin de önceden planlanmasına imkan sağlıyor. Ortaklarımızdan beklentimiz, arazilerindeki gerçek üretim miktarını, doğru ve gerçekçi beyanda bulunmalarıdır." ifadelerini kullandı.

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Yıldız, Marmarabirlik'in sezon planlamasında yalnızca ortaklardan gelen rekolte beyanlarının değil, bölgesel ve ülke genelindeki rekolte, ürünün kalite ve dane yapısı, iç ve dış piyasa koşulları ile birliğin kapasitesinin birlikte değerlendirileceğini, kesinleşmemiş rakamlar üzerinden değerlendirme yapılmasının doğru olmadığını vurguladı.

Marmarabirlik'in 2025'te yaklaşık 6,8 milyar lira net ciro ve 35 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürde bütün göstergeleri birlikte değerlendirmek gerekiyor. Üreticimizin emeğini korurken Marmarabirlik'in mali yapısını ve gelecek yıllardaki hareket kabiliyetini de güvence altında tutacak bir planlama yapacağız. Yeni sezona yönelik hazırlıklar sürüyor. Üreticimizin kafasında soru işareti kalmasını istemiyoruz. Rekolte beyan sürecinin tarihleri belli. Saha çalışmaları devam ediyor. Veriler tamamlandığında ortaya çıkan tabloyu, bütün yönleriyle değerlendireceğiz ve üreticimizi ilgilendiren konularda gerekli açıklamaları zamanında yapacağız. Marmarabirlik olarak, doğru veriye dayalı, üreticimizin emeğini ve birliğimizin sürdürülebilirliğini gözeten bir anlayışla hareket edeceğiz."