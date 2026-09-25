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        Bursa'da kooperatif dolandırıcılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'da, konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları, kooperatif hesaplarındaki yaklaşık 1,4 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Bursa'da kooperatif dolandırıcılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'da, konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları, kooperatif hesaplarındaki yaklaşık 1,4 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, M.A, T.B, A.O.Ö, B.G, Ö.Ö, G.Ö, M.T.Ç, E.A, S.D, A.B, M.N.B. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin "Sağlıkçılar Kooperatifi" yetkilileri oldukları, konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları ancak yükümlülüklerini yerine getirmedikleri iddia ediliyor.

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        Banka ve diğer kurumları araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kooperatif hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktarmak suretiyle zimmet suçlarını işledikleri belirtilen şüphelilerin 5 eylemde şu ana kadar 160 kişiyi mağdur ettiği, kooperatif hesaplarında bulunan yaklaşık 1 milyar 400 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

        Operasyonda, kooperatiflere ait genel kurul ve karar defterleri, para transferlerine ilişkin belgeler, şirket sözleşmeleri, çok sayıda şirket kaşesi, 300 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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        Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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