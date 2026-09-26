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        Bursa'da düğün salonunun restoran bölümünde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düğün salonunun restoran bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Bursa'da düğün salonunun restoran bölümünde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düğün salonunun restoran bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Gökçeören Mahallesi Bursa-Keles kara yolu üzerindeki düğün salonunun restoran bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İşletmede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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