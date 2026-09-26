Bursa'da düğün salonunun restoran bölümünde çıkan yangın söndürüldü

İşletmede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gökçeören Mahallesi Bursa-Keles kara yolu üzerindeki düğün salonunun restoran bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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