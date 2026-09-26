Bursa'da engelli asansörünün düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen engelli asansöründeki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen engelli asansöründeki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yürüme engelli Mustafa Balkan (65) ile eşi G.B. (60), Bilal Mahallesi'ndeki ikametlerine kurdurdukları asansöre binerek evlerinin ikinci katına çıkmak istedi.
İddiaya göre asansörü taşıyan halat, hareket ettiği sırada koptu. Yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşen asansördeki çift yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin vücutlarında kırıklar tespit edildi.
Ameliyata alınan G.B. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Balkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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