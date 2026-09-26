Bursa'da engelli asansörünün düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre asansörü taşıyan halat, hareket ettiği sırada koptu. Yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşen asansördeki çift yaralandı.

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