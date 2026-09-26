Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da engelli asansörünün düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

        Bursa'da engelli asansörünün düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen engelli asansöründeki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 23:50 Güncelleme:
        Bursa'da engelli asansörünün düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen engelli asansöründeki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yürüme engelli Mustafa Balkan (65) ile eşi G.B. (60), Bilal Mahallesi'ndeki ikametlerine kurdurdukları asansöre binerek evlerinin ikinci katına çıkmak istedi.

        İddiaya göre asansörü taşıyan halat, hareket ettiği sırada koptu. Yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşen asansördeki çift yaralandı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin vücutlarında kırıklar tespit edildi.

        Ameliyata alınan G.B. tedavisinin ardından taburcu edildi.

        REKLAM

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Balkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Gereksiz bir tartışma daha
        Gereksiz bir tartışma daha
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!

        Benzer Haberler

        BUDO'nun iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Bursa'da düğün salonunun restoran bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da düğün salonunun restoran bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı
        Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da konuştu:
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da konuştu:
        Cam kemik hastası Özgür Kurdaş, yatağa bağımlı yaşamdan çalışma hayatına ge...
        Cam kemik hastası Özgür Kurdaş, yatağa bağımlı yaşamdan çalışma hayatına ge...
        Bursa'da 3 mahallede 15 kilometrelik yol yenileniyor
        Bursa'da 3 mahallede 15 kilometrelik yol yenileniyor