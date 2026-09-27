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        Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında "Kuruluşun Başkenti Bursa" söyleşisi yapıldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında "Kuruluşun Başkenti Bursa" söyleşisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında "Kuruluşun Başkenti Bursa" söyleşisi yapıldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında "Kuruluşun Başkenti Bursa" söyleşisi düzenlendi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Prof. Dr. Haşim Şahin konuşmacı olarak katıldı.

        Söyleşide, Bursa'nın fethiyle başlayan tarihi süreç, kentin Osmanlı'nın ilk payitahtı olarak şekillenmesi ve devletin kuruluş ve yükseliş dönemindeki konumu değerlendirildi.

        Bursa'nın tarihi hafızasının korunması, kuruluş dönemindeki öneminin gelecek kuşaklara aktarılması ve tarihi mirasın doğru anlaşılması konuları da ele alındı.

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        Prof. Dr. Tufan Gündüz, Bursa'nın Bizans'ın Anadolu'daki son büyük şehri olduğuna dikkati çekerek, kentin fethinin tarihi önemine değindi.

        Bursa'nın fethinin ardından kısa sürede Türk ve Müslüman kimliği kazandığını belirten Gündüz, "Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri Bursa'da yükseliyor. Konya Selçuklu için nasıl bir anlam taşıyorsa, Rey şehri Büyük Selçuklu için nasıl bir anlam taşıyorsa, Bursa da Osmanlı Devleti için öyle bir anlam taşıyor. Burası devletin kurulduğu, imparatorluk temellerinin yükseldiği yer." ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Haşim Şahin de Bursa'nın fethinin Osmanlı'nın cihan imparatorluğuna gidişinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

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        Fethin İslam dini açısından da önem taşıdığına işaret eden Şahin, Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de Trabzon'un fethinin ardından söylediği "Bizim derdimiz i'la-yı kelimetullahtır" sözünü hatırlattı.

        Şahin, "İ'la-yı kelimetullah, yani Allah'ın hükmünü yayma anlayışı, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren Ertuğrul Gazi ile birlikte başlayan, Osman Gazi, Orhan Gazi ve 1. Murad ile birlikte devam eden bir süreçtir." dedi.

        Söyleşinin sonunda Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Prof. Dr. Haşim Şahin'e katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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