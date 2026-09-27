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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 20:38 Güncelleme:
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        S.E. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4 kutu içerisinde toplam 224 adet sentetik ecza ele geçirildi.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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