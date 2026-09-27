İtalya, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İtalya, hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İtalya, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Antrenman, Mancini'nin oyuncularıyla yaptığı konuşmanın ardından başladı.
İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Türkiye-İtalya karşılaşması, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.