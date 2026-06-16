Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Özne Çocuk Yaşam Merkezi tarafından hazırlanan, çocukların yıl boyunca edindikleri bilgi, beceri ve kazanımlarını sergileyecekleri "Benim Öznem Bursa" temalı yıl sonu gösterisi yapıldı.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Yenigün, Özne Çocuk Yaşam Merkezi'nin pilot uygulama olarak açıldığını belirterek, "Tek örneği Bursa'da olan bir çocuk yaşam merkezi. Deprem bölgesindeki 4 ilimizde de inşallah burayı örnek alarak açmayı düşünüyoruz. Bu pilot uygulamamızın tüm Türkiye'de yaygınlaşması için çaba göstereceğiz." ifadesini kullandı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal da programın, sosyal hizmetlerin çocuk odaklı dönüşümünü, koruyucu ve önleyici yaklaşımın sahadaki güçlü bir yansımasını ve aileyi merkeze alan hizmetlerin sonucunu yansıttığını söyledi.



Özne Çocuk Yaşam Merkezi'nin 0-18 yaş arasına yönelik gündüzlü hizmet modeliyle yapılandırıldığını anlatan Uysal, "Bu model çocukları desteklemeyi, riskleri erken aşamada tespit etmeyi, aile güçlendirerek çocuğun sağlıklı gelişimi sürdürmesini hedeflemektedir." diye konuştu.



Vali Yardımcısı Mustafa Güney'in de konuşma yaptığı programda, anne-çocuk korosu dinleti sundu, gösteriler yapıldı.



Çocukların hazırladığı sanat eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen bakan yardımcısı Yenigün'e hediye takdim edildi.

