BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, TEKNOSAB KOBİ OSB projesini anlattı:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Projenin önemli bir bölümünü 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayarak KOBİ'lerin katma değerli üretim ve teknolojiye erişimini güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Burkay, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Milli Kalkınmanın Güçlü Buluşmaları" programında, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

BTSO'nun Bursa iş dünyasına kazandırdığı projeler ile 2030 vizyonu kapsamında, şehrin üretim ve ticaret hayatına yön verecek yeni nesil projeleri anlatan Burkay, ortak akıl ve güçlü işbirlikleriyle Bursa ve Türkiye için değer üretmeye devam edeceklerini belirtti.

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Burkay, BTSO'nun vizyon projelerinden Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve Bursa Business School'un, kurumların toplumsal dönüşümde üstlenebileceği role ilişkin önemli örnekler sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"GUHEM, bugün dünyada alanındaki sayılı merkezlerden biri ve benzersiz bir yapıya sahip. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle gençlerimize burada yeni eğitim imkanları sunuyoruz. Her yıl yaklaşık 1 milyon gencimizin ziyaret ettiği GUHEM, çocuklarımızı ve gençlerimizi uzay ve havacılık teknolojileriyle buluşturuyor. Uludağ'da hayata geçirdiğimiz Bursa Business School da benzer şekilde geleceğin eğitim modellerine cevap veren bir merkez olarak yükseliyor. Yapay zekadan dijital dönüşüme, liderlikten yaşam boyu öğrenmeye uzanan güçlü bir akademik yapı oluşturuyoruz. Hedefimiz, Bursa Business School'u önümüzdeki 10 yıl içinde alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirmek. Her şey bir hayalle başlıyor. Doğru iş modeliyle desteklenen hayaller, şehirler ve ülkeler için çok büyük bir değere dönüşüyor."

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Yeni dönem projelerinde sürdürülebilir finansman, ortaklık kültürü ve güçlü yönetişim modellerini esas aldığını aktaran Burkay, yatırımcıların sürecin doğrudan parçası olduğu modeller geliştirdiklerini aktardı.

Burkay, "Doğru iş modelini kurduğunuzda ve buna inanan güçlü bir topluluğunuz olduğunda başarının önü açılıyor. Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birini 2024 yılında Bursa'ya kazandırmak için girişim sermayesi yatırım fonu modelini hayata geçirdik. Bugün çok güçlü bir ortaklık yapısına ulaştık. Fonumuz ilk yılında Türk lirası bazında yüzde 126 değer kazandı." ifadesini kullandı.

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- "7 bin firmayı, bu bölgeyle buluşturmayı amaçlıyoruz"

TEKNOSAB KOBİ OSB projesine de değinen Burkay, kentte şehir içinde sıkışan işletmelerin planlı, modern ve rekabetçi üretim alanlarına taşınması açısından projenin stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Projenin üretim, ticaret, teknoloji ve sektörel kümelenmeyi aynı ekosistem içerisinde buluşturacağına dikkati çeken Burkay, projeyle kentin tarihsel ticaret kültürünün çağın ihtiyaçlarına uygun yeni bir modelle yeniden yorumlandığını anlattı.

Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa'da şehir içinde faaliyet gösteren ve daha nitelikli alanlara taşınmak isteyen yaklaşık 8 bin firma var. TEKNOSAB KOBİ OSB modeliyle firmalara planlı üretim alanları sunarken, sektörel kümelenmeler sayesinde firmalara birlikte üretme ve rekabet etme kabiliyeti de kazandıracağız. TEKNOSAB KOBİ OSB ekosistemi içerisinde yaklaşık 7 bin firmayı, bu bölgeyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece şehir içinde sıkışmış üretim ve ticaret alanlarının dönüşümüne de önemli katkı sağlayacağız. Kamulaştırma süreci Bursa Valiliği koordinasyonunda yürütülürken modelimizi firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Osmanlı döneminde Emir Han, Fidan Han ve Koza Han ile ortaya konulan sektörel birliktelik ve kümelenme anlayışını, bugün çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yeniden yorumluyoruz. TEKNOSAB KOBİ OSB, teknolojiden Ar-Ge'ye, ticaretten lojistiğe kadar geleceğin ihtiyaç duyduğu bütün unsurların bir arada bulunduğu güçlü bir ekosistem olacak. Projenin önemli bir bölümünü 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayarak KOBİ'lerin katma değerli üretim ve teknolojiye erişimini güçlendirmeyi hedefliyoruz."