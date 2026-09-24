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        Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle üretilen siyez buğdayı ekmeğe dönüştü

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin tohum, hasat ve ürün alım desteği sağladığı çiftçilerin ürettiği siyez buğdayı, BESAŞ tarafından ekmeğe dönüştürülerek tüketicilere sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle üretilen siyez buğdayı ekmeğe dönüştü

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin tohum, hasat ve ürün alım desteği sağladığı çiftçilerin ürettiği siyez buğdayı, BESAŞ tarafından ekmeğe dönüştürülerek tüketicilere sunuluyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Tarım Peyzaj AŞ ve BESAŞ işbirliğiyle kırsal kalkınmaya ve güvenli gıda üretimine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, üretime uygun toprak ve iklim koşullarına sahip bölgelerde çiftçilerin siyez buğdayı yetiştirmesi teşvik edildi. Tohum desteğiyle başlayan çalışmada, kendi tohumunu elde eden üreticilere Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla hasat, BESAŞ tarafından da ürün alım desteği sağlandı.

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        Keles ilçesine bağlı Avdan ve Yazıbaşı mahallelerinde 17 üretici, toplam 284 dekarlık alanda siyez buğdayı ekti.

        Tarım Peyzaj AŞ'nin biçerdöver desteğiyle gerçekleştirilen hasadın ardından, tohumluk ürün ayrıldıktan sonra 60 ton mahsul elde edildi.

        Üreticiler bu yıl dekardan 200 kilogram olan Türkiye ortalamasının üzerinde verim aldı.

        BESAŞ, Keles'te üretilen 60 ton mahsulü piyasa fiyatlarının üzerinde satın alarak üreticilere destek verdi. Alınan buğday, BESAŞ tesislerinde işlenerek "organik siyez tam buğday ekmeği" üretiminde kullanıldı.

        Piyasada 400 gramı 120 ila 150 lira arasında satılan ekmek, BESAŞ tarafından 55 liradan il genelindeki 500 satış noktasında tüketicilere sunuluyor.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı Muhammer Kılınçaslan, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı desteklerin üretime olumlu yansıdığını belirtti.

        Kılınçaslan, "Bu sene verilen desteklerle daha güzel ve bereketli bir sezon oldu. Seneye daha fazla ekmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da tarımsal üretimin ve gıda erişiminin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Biba, "Bursa'mızda hem üreticiyi desteklemeye hem de tüketiciyi korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan kırsal kalkınmayı teşvik ederken öte yandan vatandaşımızın güvenli gıdaya erişimine katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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