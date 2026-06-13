Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki ikiz kırmızı pandalar 1 yaşına bastı

        Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki ikiz kırmızı pandalar 1 yaşına bastı

        SEMİH ŞAHİN - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde geçen yıl dünyaya gelen kırmızı panda yavruları 1 yaşına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki ikiz kırmızı pandalar 1 yaşına bastı

        SEMİH ŞAHİN - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde geçen yıl dünyaya gelen kırmızı panda yavruları 1 yaşına girdi.

        Osmangazi ilçesinde 206 bin 600 metrekare alanda 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisiyle hayvanlar için doğal yaşam alanı ve barınakları bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, 123 türde 1123 hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Aslan, kaplan, leopar, sırtlan ve akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru ve iguana gibi türlerden sakinleri bulunan hayvanat bahçesi, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor.

        Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan tesisin sakinlerinden, ana vatanı Himalayalar olan kırmızı pandalar, ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği hayvanlar arasında yer alıyor.

        EAZA Avrupa Nesli Tehlike Altındaki Türler Üreme Programı (EEP) kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, geçen yıl haziran ayında kırmızı panda çiftinden 2 sağlıklı yavru dünyaya geldi.

        Elma, armut, yulaf, mısır gevreği, muz, bambu gibi karışımlarla özel olarak beslenen yavrular, aşırı sıcak ya da soğuk havalarda, kendileri için özel hazırlanan klimalı odalarda barınıyor.

        "Ay" ve "Güneş" isimli kırmızı pandaların doğum günü, görevlilerce özel karışımlarla pasta şeklinde hazırlanan mamayla kutlandı.

        - "Ortalama yılda bir kez ürüyorlar"

        Bakıcı Yasin Yurtlu, AA muhabirine, kırmızı pandaların doğal yaşam alanlarının Himalayalar olduğunu söyledi.

        Bu türün yüksek kesimlerde, bambu ağaçlarının sık olduğu yerlerde yaşadıklarını belirten Yurtlu, "kızıl panda" olarak da bilinen kırmızı pandaların ılıman iklimi sevdiğini dile getirdi.

        Yurtlu, kırmızı pandaların Bursa'da, doğal yaşam alanını aratmayan bir ortamda barındıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

        "2 yavrumuz oldu, 1 yaşına girdiler. İsimleri Ay ve Güneş. Bugün onların doğum günü. Maalesef nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan biri de bunlar. Elimizden geldiğince nesillerini devam ettirmeye çalışıyoruz. Onlara en iyi ortamı ayarlayıp sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde hayatlarına devam etmeleri için elimizden geldiğince özenli davranıyoruz."

        Kırmızı pandalar için doğum gününe özel, yulaf, mısır gevreği, elma, armut gibi malzemelerden oluşan pasta şeklinde mama hazırladıklarını belirten Yasin Yurtlu, "Kışın çok daha aktifler. Yazın daha sakin oluyorlar. Ortalama yılda bir kez ürüyorlar. Üreme süreleri ise 134 gün. Sıcağı çok fazla sevmedikleri için kapalı bir alanları var. Burada klimalı odalarında yaşamlarına devam ediyorlar. Hem yazın hem de kışın özel olarak bakımları devam ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?

        Benzer Haberler

        LGS heyecanı başladı, binlerce öğrenci iyi bir lise için yarışıyor Öğrencil...
        LGS heyecanı başladı, binlerce öğrenci iyi bir lise için yarışıyor Öğrencil...
        Başkan Şadi Özdemir: "Kayapa'nın doğasını ve toprağını korumakta kararlıyız...
        Başkan Şadi Özdemir: "Kayapa'nın doğasını ve toprağını korumakta kararlıyız...
        Bursa merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 79 zanlı tutuklandı
        Bursa merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 79 zanlı tutuklandı
        Bursa'da 12 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 12 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        İş yerine ateş açıp kaçtılar
        İş yerine ateş açıp kaçtılar
        Bursa'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Bursa'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan hükümlü yakalandı