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        Bursa'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Bursa'da hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Bursa'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Bursa'da hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


        Bu kapsamda ekipler, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H'yi tespit etti.

        Ara sokaklarda yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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