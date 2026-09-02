Bursa iş dünyası, G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi öncesi buluştu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek "G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi" öncesinde, "Bursa İş Dünyası Buluşması" düzenlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) ev sahipliğinde, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, küresel ekonomideki dönüşüm, yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerin iş dünyasına etkileri, girişimcilik ekosisteminin geleceği, genç iş insanlarının uluslararası platformlardaki rolü ve yeni işbirliği fırsatları ele alındı.

"Bursa'dan Viyana'ya" sloganıyla düzenlenen programdaki panelde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, küresel ekonomide yeni nesil teknolojilerin payının her geçen yıl hızla arttığına dikkati çekerek, dünya ekonomisinin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti.

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Burkay, pandemi sonrası küresel rekabetin yoğun olduğu sektörlerde karşılaşılan zorlukların aşılması ve şirketlerdeki üretim gücünün sürdürülebilir kılınması için mevcut kapasitenin korunmasının yanı sıra yapay zeka, dijital dönüşüm ve yeni nesil teknolojilerle güçlü bir dönüşüm gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Genç girişimcilerin küresel ekonomi içerisindeki rolünün giderek güçlendiğini bildiren Burkay, Bursa'nın güçlü üretim altyapısıyla genç girişimcilerin yenilikçi bakış açısının bir araya gelmesinin Türkiye'nin küresel rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağını ve bu tür uluslararası platformlarda Türkiye'nin daha güçlü şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

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TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da Bursa'nın güçlü üretim altyapısı, sanayi kültürü ve girişimcilik kapasitesiyle Türkiye'nin dünyaya açılan önemli merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Küresel ticaretin yeniden şekillendiği, yapay zeka ve teknolojik dönüşümün üretim modellerini değiştirdiği, yeşil dönüşüm ve jeopolitik gelişmelerin rekabet koşullarını yeniden belirlediği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'nin yalnızca daha fazla üretmeye değil, daha yüksek katma değer üretmeye, teknoloji geliştirmeye, markalaşmaya ve küresel karar mekanizmalarında daha güçlü yer almaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

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Yıldırım, zirvenin dünyanın farklı ülkelerinden girişimcileri, iş dünyası liderlerini ve uluslararası kuruluşları bir araya getireceğini ifade ederek, organizasyonu yalnızca bir zirve olarak değil, Türkiye'nin girişimcilik gücünü dünyaya taşıyacak önemli bir platform olarak değerlendirdiklerini aktardı.

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Kerem Kahveci de "Bursa'dan Viyana'ya" ifadesinin yalnızca iki şehir arasındaki bir yolculuğu değil, Bursa'nın üretim gücünü, girişimcilik kültürünü, sanayi tecrübesini ve ihracat kabiliyetini küresel platformlara taşıyan bir vizyonu ifade ettiğini bildirdi.

Genç girişimcilerin finansmana, bilgiye, teknolojiye ve uluslararası pazarlara erişebileceği güçlü bir ekosistem oluşturulması gerektiğini belirten Kahveci, kamu kurumları, odalar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

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Programa Bursa iş dünyasının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı ve temsilcisi, iş insanı, girişimci ve sektör temsilcisi katıldı.