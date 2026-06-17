Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa Maarif Orkestrası ve Çok Sesli Korosu konser verdi

        Bursa Maarif Orkestrası ve Çok Sesli Korosu konser verdi

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan Bursa Maarif Orkestrası ve Çok Sesli Korosu, Bursalı sanatseverler için konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 01:56 Güncelleme:
        Bursa Maarif Orkestrası ve Çok Sesli Korosu konser verdi

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan Bursa Maarif Orkestrası ve Çok Sesli Korosu, Bursalı sanatseverler için konser verdi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Mehtap Keşen Erdoğan yönetti.

        Gecede sahne alan solistler ve koro, orkestra eşliğinde seçme eserlerden oluşan geniş repertuvara yer verdi.

        Konserde, "Mavi Boncuk", "Neşeli Günler", "Fikrimin İnce Gülü", "Veda Busesi" ve "Edalı Da Modalı Yar" gibi eserler seslendirildi.

        Gecenin sonunda solistler, koro ve orkestra izleyicilerden alkış aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Fransa ikinci yarıda açıldı!
        Fransa ikinci yarıda açıldı!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Karaman'da kahreden kaza!
        Karaman'da kahreden kaza!
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        "İsrail olmasaydı Amerika olmazdı"
        "İsrail olmasaydı Amerika olmazdı"
        İtalyan basını: Trump ile Meloni arasında "açıklığa kavuşturma" görüşmesi yapıldı
        İtalyan basını: Trump ile Meloni arasında "açıklığa kavuşturma" görüşmesi yapıldı
        CHP’de kritik toplantı
        CHP’de kritik toplantı
        İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı
        İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        "Hayatımın aşkını buldum"
        "Hayatımın aşkını buldum"
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bursa'da feci kaza: 4 yaralı
        Bursa'da feci kaza: 4 yaralı
        Cipin çarpıp, sürüklediği otomobil kaldırıma çıkarak durdu; 4 yaralı
        Cipin çarpıp, sürüklediği otomobil kaldırıma çıkarak durdu; 4 yaralı
        "Benim Öznem Bursa" temalı yıl sonu gösterisi yapıldı
        "Benim Öznem Bursa" temalı yıl sonu gösterisi yapıldı
        Bursa'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Bursa'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Bursaspor'un forma göğüs sponsoru 70 milyon TL bedelle Yörsan oldu
        Bursaspor'un forma göğüs sponsoru 70 milyon TL bedelle Yörsan oldu