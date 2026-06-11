Bursa merkezli uyuşturucu soruşturmasında 23 kişi daha tutuklandı

Bursa merkezli uyuşturucu soruşturmasında tutuklu sayısı 40'a yükseldi.



Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ilçeye çevre il ve ilçelerden uyuşturucu getirerek satanlara yönelik çalışma kapsamında, bugün işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 29 kişiden 23'ü tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.



Yaklaşık 4 ay süren araştırma, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddia edilen 52 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiş, zanlıların yakalanmasına yönelik Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti.



Bursa'nın yanı sıra Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 45 adreste arama ve yakalama çalışması yapılmış, helikopter ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Dün işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen 23 kişiden 17'si tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

