Bursa semalarında mercek bulutu oluştu
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü.
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü.
Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden görülebilen ve bir süre bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.
Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulut, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülebiliyor.
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