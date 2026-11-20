Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir binanın balkonundan düşerek yere gelen Türk bayrağını fark eden küçük çocuk, yanındaki arkadaşıyla birlikte bayrağın yanına gitti. Yerden aldığı Türk bayrağını öpen minik çocuk, daha sonra bayrağı kaldırdı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Küçük çocuğun sergilediği anlamlı davranış izleyenlerin takdirini topladı.

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