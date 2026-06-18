Bursa Teknik Üniversitesinde "2. Geleneksel Kültür Günü Programı" düzenlendi

Bursa Teknik Üniversitesi'nde "2. Geleneksel Kültür Günü Programı" düzenlendi.



Azerbaycan Kültür ve İşbirliği Derneği (AKİD) ile Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "2. Geleneksel Kültür Günü Programı" ilgi gördü.





AKİD Kurucu Başkanı Pervin Hazar, yaptığı konuşmada, derneğin kuruluş süreci ve hedefleri hakkında bilgi vererek, gençlerin birlik ve dayanışma içinde çalışmalar yürüteceği ifade etti.



Bursa Teknik Üniversitesi Genç AKİD temsilcisi Fidan Alizada ise üniversite yönetimine, akademisyenlere ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilerin bu tür organizasyonlarda bir araya gelmesinin yeni dostlukların kurulmasına katkı sağladığını anlattı.



Gençlerin yalnızca geleceğin değil, bugünün de kurucuları olduğunu belirten Alizada, bu anlayışla Genç AKİD yapılanmasını oluşturduklarını aktardı.



Alizada, Genç AKİD çatısı altında üretmek, gelişmek ve Türk dünyasının ortak geleceğine katkı sunmak isteyen tüm öğrencileri çalışmalara katılmaya davet ederek, "Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek adına eğitim, kültür ve sosyal alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Genç AKİD olarak hedefimiz, Türkiye, Azerbaycan ve tüm Türk Cumhuriyetleri'nden gençleri bir araya getirerek birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırmaktır." dedi.



Ortak tarih, kültür ve kardeşlik ruhundan güç alarak akademik, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli projeler gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Alizada, Türk dünyası gençleri arasında güçlü bağlar oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.





Program, Azerbaycan'ın müzik enstrümanı tar eşliğinde icra edilen ezgiler ve kültürel paylaşımlarla devam etti.



Etkinliğe Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.









