Bursa'da 542 mağdurlu konut dolandırıcılığı davasında yeni iddianame hazırlandı

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da konut projeleri üzerinden 542 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan inşaat firması yetkilisi ve çalışanı 4 sanık hakkında yeni iddianame hazırlandı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında birleştirme talepli hazırlanan 197 sayfalık iddianame, Bursa 50. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, bir müştekinin, Nilüfer ilçesinde söz konusu firmadan satış vaadi sözleşmesiyle daire aldığı, şirketin konkordato ilan etmesiyle taşınmazın hazineye aitken toplu konut projesi kapsamında ön alım hakkıyla Bursa Büyükşehir Belediyesine trampa (bir taşınmazın başka bir taşınmazla değiştirilmesi) yoluyla intikal ettiği kaydedildi.



Üzerinde kat irtifakının hiç kurulmadığı, şirket yetkililerinin Bursa Büyükşehir Belediyesinin malik olduğu taşınmazda malik gibi hareket ederek müştekiyi ve birçok kişiyi hileli hareketlerle aldatıp haksız menfaat temin ettiğinin anlaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtilen iddianamede, dosya kapsamında soruşturma işlemlerine başlanıldığı, 12 Şubat 2026'dan sonra 145 müşteki ve 137 eylem tespiti yapıldığı yer aldı.



İddianamede, projeyle ilgili yapılan çalışmalarda müştekilerin taşınmaz satışıyla ilgili sözleşmeye göre açılan "Hasılat Hesabı"nın ödeme yeri olarak gösterildiği, bunun arsa sahibinin bilgisi olmadan değiştirilemeyeceği, satış bedelleriyle sair gider ve gelirlerin, taraflar adına açılan müşterek hesap dışında başkaca bir hesaba yönlendirilemeyeceği, kayıt dışı elden tahsilat yapılamayacağı kaydedildi.



Satışı yapılan taşınmazlara ait ödemelerin elden ve banka hesabı üzerinden firmaya ve onların yönlendirdiği hesaplara yapıldığı, taşınmaz satışıyla ilgili Atış Yapı firmasının mülk sahibi olan Bainbridge Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'nin bilgisi dışında proje üzerinden satış yaptığı belirtilen iddianamede, projede müştekilere yapılan satışın "nitelikli dolandırıcılık" suçunu oluşturduğu vurgulandı.



İddianamenin hukuki değerlendirme kısmında, "Smart 4" ve "Smart 5" isimli projeler üzerinde yapılması planlanan arsaların satışının Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Nisan 2024 ve 8 Şubat 2024 tarihlerinde feshedildiği, projelere ait satış sözleşmelerinin, arsa ihalesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından feshedilmesinden sonra yapıldığı bilgisine yer verildi.



Smart 1,2,3 ve Babylon Projesi ile ilgili yapılan çalışmalarda Atış Yapı'nın sözleşmede belirtilen edimlerini yerine getirme hususunda ifa kabiliyetinin bulunmadığı, sanıkların firmalarının mali durumunun yetersiz olduğunu ve sözleşmede belirtilen edimleri yerine getiremeyeceklerini en baştan beri bilmelerine rağmen, sırf maddi menfaat temin etmek amacıyla hileli hareketlerle müştekilerden ödemeler aldıklarının anlaşıldığına vurgu yapılan iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri ve iştirak halinde hileli hareketlerle maddi menfaat temin etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri, bununla birlikte gerçek içtima kuralı gereği şüphelilerin her bir eylem için ayrı ayrı sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.



Cumhuriyet savcısı, sanıklar Hüsamettin A, Ahmet A, Ercan T. ve Metin A'nın, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 137'şer kez 10 yıla kadar hapisle ve adli para cezasıyla cezalandırılmasını istedi.



- Olay



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen yıl ekim ayında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Hüsamettin A, Ahmet A, Ercan T. ve Metin A. gözaltına alınmıştı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüsamettin A, Ahmet A. ve Ercan T. tutuklanmış, Metin A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkullere, araçlara, banka ve kripto para hesaplarına el konulmuştu. Ayrıca bu kişilere ait 2 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) kayyum atanmıştı.



542 mağdurlu dosyada sanıklar hakkında "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 534'er kez 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmış, geçen nisan ayında yargılamalarına başlanmıştı.

