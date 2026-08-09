Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İlçeye bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nin Sarıkayalar mevkisinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.