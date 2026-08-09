MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bursa'da konuştu:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Geldiğimiz noktada yapılacak olan yasal düzenleme ile Terörsüz Türkiye'de çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır. Amacımız, terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla kayıtsız şartsız silah bırakması, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün sıfırlanması, milli birliğin pekiştirilmesidir." dedi.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda düzenlenen MHP Osmangazi İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde konuşan Büyükataman, kongrelerinin koltuk kavgasının, menfaat çatışmalarının, şahsi ikbal arayışlarının değil, birlik ve beraberliğin tescillendiği, ülkü ve ülke sevdalısı yüreklerin kenetlendiği kutlu buluşmalar olduğunu söyledi.



Milliyetçi Hareket Partisi olarak her konuda sorumluluk üstlendiklerini ve gerektiğinde gövdelerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini ifade eden Büyükataman, "Şükürler olsun ki bugüne kadar aziz milletimize verilemeyecek bir hesabımız, boynumuzu eğecek bir yanlışımız olmamıştır. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin bugüne kadar attığı her adım Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda atılmış, Milliyetçi Hareket Partisi daima milli vicdanın siyaset sahnesine yansıması olmuştur." ifadesini kullandı.



Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te TBMM'de yaptığı açıklamayla Terörsüz Türkiye sürecinin başladığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm bu çalışmalar neticesinde 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' TBMM'ye sunulmuştur. Geldiğimiz noktada yapılacak olan yasal düzenleme ile Terörsüz Türkiye'de çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır. Amacımız, terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla kayıtsız şartsız silah bırakması, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün sıfırlanması, milli birliğin pekiştirilmesidir. Hedefimiz, iç cephemizi tahkim etmek, toplumsal mutabakatımızı sağlamak ve yeni yüzyılda ayakları daha sağlam basan Güçlü Türkiye'nin inşasıdır."



- "Milletimiz hamdolsun her şeyin farkındadır"



Büyükataman, Terörsüz Türkiye sürecinin ilk günden itibaren şeffaf şekilde yürütüldüğünü ifade etti.



Terörsüz Türkiye'nin emperyal güçlere ödün vermeden terör belasına son vermek için atılan tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Büyükataman, şunları kaydetti:



"Terörsüz Türkiye, emperyal güçlere ödün vermeden terör belasına son vermek için atılmış tarihi bir adımdır. Terörsüz Türkiye, küresel sistemde oluşan belirsizlik ve bölgemizde artan savaş atmosferi karşısında savunma kalkanımızdır. Emperyalist güçlerin arka odalarında kurulan İP ve yancıları ne kadar saldırırsa saldırsın milletimiz hamdolsun her şeyin farkındadır. İP, Terörsüz Türkiye hedefine karşı yürüttüğü kara propaganda ile milli birlik ve kardeşliğimizin azılı düşmanı siyonizmin maşası olmuştur."



Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisini terörle yan yana getirmenin kimsenin haddi olmadığını vurguladı.



Terörsüz Türkiye vizyonunun bir demokratikleşme ve bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesi olduğunu belirten Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın terörü hem ülkeden hem de coğrafyadan temizleme konusunda sonuna kadar kararlı olduğunun altını çizdi.



MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin'in de konuşma yaptığı kongrede Serdar Burulday, ilçe başkanı olarak seçildi.

