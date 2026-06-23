Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 23.06.2026 - 16:05 Güncelleme:
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenigün Mahallesi Gül Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, binada yaşayanların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ