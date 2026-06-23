Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.



A.B. idaresindeki 16 BJH 451 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarak Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda ilerlerken Aykut Yanar yönetimindeki motosiklete çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Aykut Yanar ile yolcu konumundaki yabancı uyruklu Yasmin Casim yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.



İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Yanar ile Casim, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yasmin Casim, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Yanar'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

