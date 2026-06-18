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        Bursa'da ATA Türk Müziği Korosu konser verdi

        Bursa Yusufeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ATA Türk Müziği Korosu konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Bursa'da ATA Türk Müziği Korosu konser verdi

        Bursa Yusufeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ATA Türk Müziği Korosu konser düzenledi.

        Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Salih Berkmen yönetti. Programda Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan özel bir repertuvara yer verildi.

        Konserde seslendirilen "Atabarı" türküsüne Bursalı müzikseverler coşkuyla eşlik etti.

        Konserin sonunda şef ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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