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        Bursa'da bir evden 5 ton çöp çıkarıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden 5 ton çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Bursa'da bir evden 5 ton çöp çıkarıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden 5 ton çöp çıkarıldı.

        Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çırpan Mahallesi sakinlerinden gelen şikayetler üzerine, harekete geçti.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen çalışma sonucunda evden 5 ton çöp çıkarıldı.

        Temizlik çalışmasının ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

        Çırpan Mahallesi Muhtarı Cengiz Demir, yaptığı açıklamada, Osmangazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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