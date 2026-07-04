Bursa'da bir evden 5 ton çöp çıkarıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden 5 ton çöp çıkarıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden 5 ton çöp çıkarıldı.
Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çırpan Mahallesi sakinlerinden gelen şikayetler üzerine, harekete geçti.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen çalışma sonucunda evden 5 ton çöp çıkarıldı.
Temizlik çalışmasının ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Çırpan Mahallesi Muhtarı Cengiz Demir, yaptığı açıklamada, Osmangazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
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