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        Bursa'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Bursa'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı.

        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tahtakale Mahallesi sakinleri, bir evden kötü koku ve haşere yayıldığı ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık biriktirildiğini belirledi.

        Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve giren ekipler, koordineli çalışma sonucunda evden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.

        Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapılarak, kötü koku sorunu giderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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