Bursa'da Yeşilay'ın 13'üncü geleneksel bisiklet turu 14 Haziran'da yapılacak

Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" temasıyla bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği geleneksel bisiklet turunun Bursa ayağı, 14 Haziran'da gerçekleştirilecek. Türkiye'de eş zamanlı düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun Bursa ayağı, 14 Haziran Pazar saat 09.30'da başlayacak. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'ndan başlayacak tur, Hürriyet Caddesi, Avrupa Konseyi Bulvarı, Nilüfer Caddesi, Kanal Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi, Kanuni Caddesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi güzergahından Hanlar Bölgesi'nde bitecek. Çekilişler, dans gösterisi ve müzik dinletisinin de gerçekleştirileceği etkinliğe bilgi ve kayıt işlemleri yesilay.org/bisiklet-turu internet adresinden yapılacak.

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