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        Bursa'da BTSO başkan adayı Matlı'nın Birlikte Çalışma Merkezi'nin açılışı yapıldı

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Adayı Özer Matlı'nın ev sahipliğinde, Birlikte Çalışma Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Bursa'da BTSO başkan adayı Matlı'nın Birlikte Çalışma Merkezi'nin açılışı yapıldı

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Adayı Özer Matlı'nın ev sahipliğinde, Birlikte Çalışma Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'ndeki programda konuşma yapan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Matlı, Bursa iş dünyasında yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını söyledi.

        Meselelerinin yalnızca bir seçimi kazanmak değil, BTSO'nun 60 bin üyesinin tamamıyla yeniden buluşmak olduğunu belirten Matlı, Bursa'nın geleceğini birlikte kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Matlı, Bursa'nın ihtiyacının sadece günü kurtaran adımlar değil, bütün sektörleri kapsayan güçlü bir dönüşüm olduğunu belirterek, "İşte biz bu dönüşümü başlatmak için adayız. Biz bu yarışa yalnızca bir alternatif olarak çıkmadık. Biz göreve gelmek, sorumluluk almak ve Bursa iş dünyasının geleceğini hazırlamak için yola çıktık." dedi.

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        Masa başında hazırlanmış cümlelerle sahaya çıkmadıklarını, kapı kapı gezdiklerini belirten Matlı, şöyle konuştu:

        "Her buluşmada aynı gerçeği gördük. Bursa iş dünyası güçlüdür. Bursa iş dünyası çalışkandır. Ama Bursa iş dünyası değişime de açıktır. Bugün büyük bir özgüvenle söylüyorum, biz daha göreve gelmeden Bursa iş dünyasının gündemini değiştirdik. Uzun zamandır yeterince konuşulmayan üyelerimizi yeniden merkeze aldık. KOBİ'lerimizin, küçük işletmelerimizin, esnafımızın ve tüccarımızın sesini yükselttik. Üyenin odasındaki yerini, komitelerin gücünü, adaleti ve şeffaflığı yeniden konuşturduk. Daha adaylık irademiz bile 60 bin üyemizin gündemini merkeze taşıdı. Göreve geldiğimizde 60 bin üye, BTSO'nun merkezine taşınacak. Bugün gündeme taşıdığımız KOBİ'lerimizi, küçük işletmelerimizi ve bütün sektörlerimizi yarın BTSO'nun bütün gücüyle birlikte ileriye taşıyacağız."

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        Matlı, arkalarında odanın bütçesi değil, üyelerin güveni olduğunun altını çizerek, güçlerinin makamdan değil sahadan geldiğini söyledi.

        - Bursa Dönüşüm Planı'nı açıklayacaklar

        Yakın zamanda bütün ticaret ve sanayi alanlarını kapsayan Bursa Dönüşüm Planı'nı açıklayacaklarını bildiren Matlı, "Bu plan yalnızca birkaç büyük sektörün değil, çarşıdaki esnafımızdan ihracatçımıza, sanayicimizden küçük işletmemizden teknoloji girişimcimizden hizmet sektörümüze kadar herkesin ortak planı olacaktır. Bursa'nın hangi köşesinde olursa olsun, tek bir merkeze sıkışmadan herkesi kapsayacaktır. Her üyeye dokunan çözümlerimizi, hangi ihtiyaca nasıl cevap vereceğimizi ve Bursa'yı nasıl ileriye taşıyacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Hiçbir sektör dışarıda kalmayacaktır. Hiçbir üye geri bırakılmayacaktır. Açıkladığımız hiçbir çalışma kağıt üzerinde kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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        Konuşmanın ardından sektör temsilcileri ve davetliler, Birlikte Çalışma Merkezi'ni gezdi. Hatıra fotoğrafı çektirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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