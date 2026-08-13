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        Bursa'da cam, geleneksel motiflerle sanat eserine dönüşüyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki cam atölyesinde, geleneksel Türk cam süsleme sanatı, ustaların el emeği ve özgün tasarımlarıyla geleceğe taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Bursa'da cam, geleneksel motiflerle sanat eserine dönüşüyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki cam atölyesinde, geleneksel Türk cam süsleme sanatı, ustaların el emeği ve özgün tasarımlarıyla geleceğe taşınıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren atölyede, geleneksel Türk cam süsleme sanatının teknikleri kullanılarak özgün eserler hazırlanıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanına sahip sanatçılar Sare Ateş ve Aytaç Ateş'in görev yaptığı atölyede, eserlerin hazırlanması haftalar süren titiz bir çalışmanın ardından tamamlanıyor.

        Tasarımdan üretime uzanan süreçte kontur çekme, aşındırma, boyama, mineleme ile altın ve platin yaldız uygulamaları gibi geleneksel tekniklerden yararlanılıyor.

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        El işçiliğinin ön planda tutulduğu çalışmalarda sanatçıların motif yorumları ve renk geçişleri, her eserin birbirinden farklı olmasını sağlıyor.

        - Geleneksel motifler camda hayat buluyor

        Atölyede bugüne kadar yaklaşık 350 farklı tasarım ve uygulama hayata geçirildi. Çalışmalarda lale, gül, karanfil, sümbül, servi, rumi, hatayi, penç ve bulut gibi geleneksel Türk süsleme motifleri kullanılıyor.

        Anadolu'nun kültürel birikimi ile Osmanlı saray estetiğini yansıtan motifler, çağdaş tasarım anlayışıyla yeniden yorumlanarak cam eserlerde kullanılıyor.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel cam süsleme sanatının yaşatılmasının yanı sıra atölyede el emeğiyle üretilen eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.

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        Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan eserler uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunulurken, bu çalışmalarla kültürel mirasın üretim ve paylaşım yoluyla gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlanıyor.

        Atölyede görev yapan sanatçı Sare Ateş, Bursa'nın kültürel mirasını cama işlediklerini belirtti.

        Eserlerin desen tasarımından fırınlama aşamasına kadar birçok işlemden geçtiğini aktaran Ateş, "Türk cam sanatı, sabır, ustalık ve incelik ister. Bu önemli değerimizi Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaşatıyor olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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