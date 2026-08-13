Gemlik'te 800 dekar tarım arazisini sulayacak tesiste sona gelindi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik ilçesinde yapımı sürdürülen Şükriye Sulama Tesisi'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80'e ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BUSKİ Genel Müdürlüğünce kent genelinde su kaynaklarının korunması ve tarımsal sulama kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Gemlik ilçesine bağlı Şükriye Mahallesi'nde 2024'te yapımı tamamlanan sulama göletinin tarımsal sulamada kullanılabilmesi amacıyla haziranda başlatılan tesis çalışmalarında ilerleme kaydedildi.

Membranlı tipte inşa edilen ve 82 bin 631,17 metreküp brüt depolama hacmine sahip Gemlik Şükriye Sulama Göleti'ne entegre olarak yürütülen proje kapsamında, gölette biriktirilen suyun tarım arazilerine ulaştırılması için yaklaşık 6 bin 300 metre kapalı sistem boru hattı döşeniyor.

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Çalışmaların ağustos ayında tamamlanması planlanırken, tesisin devreye alınmasıyla bölgede 800 dekar tarım arazisinin sulama altyapısına kavuşturulması hedefleniyor.

Projeyle su kaynaklarının kontrollü ve verimli kullanılması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Şükriye Mahalle Muhtarı Nadir Subaşı, çalışmaların hızlandırılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve BUSKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Subaşı, projenin mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığını ve tarımsal üretime katkı sağlayacağını ifade etti.