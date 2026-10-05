Bursa'da çatıdan düşen işçi öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
Orhangazi'de faaliyet gösteren bir fabrikanın elektrik bakım bölümünde görevli Yıldıray Denizci (28), çatıda çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Denizci, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen Denizci, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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