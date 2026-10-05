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        Bursa'da çatıdan düşen işçi öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Bursa'da çatıdan düşen işçi öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

        Orhangazi'de faaliyet gösteren bir fabrikanın elektrik bakım bölümünde görevli Yıldıray Denizci (28), çatıda çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Denizci, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen Denizci, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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