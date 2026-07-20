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        Bursa'da Doğanevler Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Üreme Sağlığı Bölgesel Eğitim Merkezi, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmeti Merkezi ile Aile Planlaması Eğitim Merkezini de bünyesinde barındıran Doğanevler Sağlıklı Hayat Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Bursa'da Doğanevler Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Üreme Sağlığı Bölgesel Eğitim Merkezi, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmeti Merkezi ile Aile Planlaması Eğitim Merkezini de bünyesinde barındıran Doğanevler Sağlıklı Hayat Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce Doğanevler Mahallesi'nde hayata geçirilen tesiste vatandaşlara koruyucu sağlık, birinci basamak sağlık ve acil sağlık hizmetleri aynı kampüs içerisinde sunulacak.

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayata geçirilen tesisin mahalle halkına ve kentine hayırlı olmasını diledi.

        Sağlık hizmetlerinin, insan hayatına verilen değerin en somut göstergesi olduğunu belirten Ayyıldız, "Şifa arayan gönüllere umut, toplumumuza ise huzur ve güven veren kıymetli bir hizmet alanıdır. Açılışını yaptığımız bu merkezler, bu anlayışın çok güzel bir örneğidir. Malum Bursa'mız sağlık anlamında sadece kendine değil, diğer illere hizmet eden en baştaki illerden bir tanesidir." dedi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da Bursa'nın farklı ve zengin potansiyelleri barındıran, sürekli üreten, değer katan bir şehir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bizler de devletimizin kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle mahalle ihtiyaçlarını tespit ederek taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. İşte bu çabanın en güzel örneklerinden biri de Doğanevler Mahallemizde sergileniyor. Bünyesinde hekim, fizyoterapist, klinik psikolog, çocuk gelişim uzmanı, hemşire gibi birçok alandan personel bulunduran Doğanevler Sağlıklı Hayat Merkezimizin bölgedeki talebe büyük ölçüde cevap vereceğini düşünüyorum. Hükümetimizin ve devletimizin her alana olduğu gibi sağlık sistemimize olan güçlü yatırımlarına hep birlikte şahitlik ediyoruz."

        Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Çetin de sağlıklı hayat merkezlerinin, bireyi ve toplumu risklerden korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amacıyla hizmet veren çok amaçlı yapılar olduğunu söyledi.

        Açılışı yapılan merkezin, Bursa'da açılan 14'üncü sağlıklı hayat merkezi olduğunu dile getiren Çetin, "Merkezimizde diyetisyen rehberliğinde sağlıklı beslenme danışmanlığı, fizyoterapist eşliğinde fiziksel aktivite programları yapılacak. Sağlıklı gebelik için eğitim programları düzenlenecek, bireyin tütün ve benzeri bağımlılık yapıcı zararlı alışkanlıklardan kurtulması için poliklinik hizmetleri verilecek. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza psikolojik danışmanlık hizmeti ve çocuk gelişim hizmetleri gibi koruyucu sağlık hizmetleri profesyonel sağlık ekipleri tarafından verilecek." diye konuştu.

        Çetin, merkezde anne ve bebek sağlığını korunması, aile planlaması ve üreme sağlığı konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi amacıyla Üreme Sağlığı Bölgesel Eğitim Merkezinin yanı sıra Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmeti Merkezi ile Aile Planlaması Eğitim Merkezinin de yer aldığının altını çizerek, şöyle konuştu:

        "Doğanevler mahalle sakinlerine hizmet verecek 3 birimli Aile Hekimliğimiz ve Acil Sağlık Hizmetleri istasyonumuz da yer alacak. Özellikle Aile Hekimliği hizmeti noktasında ilimizde önemli atılımlara imza attık. Bursa genelinde aile hekimliği birim sayımızı 1156'ya çıkardık ve aile hekimlerimizin başına düşen nüfus ortalamasını da 2 bin 821'e kadar düşürmeyi başardık. Hedefimiz, bu sayıyı daha da aşağıya düşürmek. Bakanlığımızın politika ve hedefleri doğrultusunda ilimizde verilen koruyucu sağlık hizmeti çalışmalarının kalitesini arttırmaya devam edeceğiz."

        Açılışa, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Refik Özen, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sağlık çalışanları ile davetliler katıldı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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